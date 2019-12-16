لقاء يجمع وزير الخارجية الأردني بنظيره العراقي في جنيف

2019/12/16 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأثنين نظيره العراقي محمد علي الحكيم في اجتماع بحث تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الاقليمية....

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