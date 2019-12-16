تحذير حكومي من “فرق جوالة” تدخل بيوت العراقيين

2019/12/16 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، المواطنين من فرق جوالة تدخل البيوت بحجة التعداد العام للسكان.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “منذ مدة تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تحذيريا للمواطنين، ويشير المنشور المذكور الى ان هناك فرقا تدخل الى المتازل بحجة التعداد العام للسكان” .واضاف البيان “قدر تعلق الامر بوزارة […]

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