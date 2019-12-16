بالصور.. لافتات رافضة لترشيح القاضي رائد جوحي في التحرير

2019/12/16 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حصلت (بغداد اليوم)، الإثنين (16 كانون الأول 2019) على صور للافتات رافضة لترشيح القاضي رائد جوحي، ف...





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