نائب: تواقيع 170 نائباً ربما هي الكتلة الاكبر

2019/12/16 | 21:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال نائب في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان" تواقيع 170 نائباً ربما تكون هي الكتلة الأكبر".

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