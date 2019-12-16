اختبار رئيس الوزراء الجديد.. هيوا عثمان

2019/12/16 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحفي هيوا عثمان: في السباق الخفي لرئيس الوزراء الجديد، اقترح على من يريد أن يرشح نفسه او تريد كتلته ان ترشحه بان يذهب إلى شارع السعدون ويذهب المرشح راجلا من شارع السعدون إلى ساحة التحرير ومنها عبر شارع الرشيد الى جسر السنك وبعدها الى جبل أحد وبعد النزول من جبل أحد يتوجه الى المنطقة […]

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