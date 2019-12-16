2019/12/16 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودة للعهد: لاتوجد كتلة توافق على رئيس الوزراء مالم تضمن مستحقاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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