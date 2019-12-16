رشيد غويلب - منظمات حقوق الانسان دعت الى صون حرية الرأي والتجمع / 2019 عام الاحتجاج والغضب في شوارع العالم

2019/12/16 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب لم يشهد العالم، منذ أوائل التسعينات، اندلاعا متزامنا ومتسعا لحركات احتجاج مماثلة كالتي نشهدها اليوم في العراق، لبنان، السودان، الجزائر، ايران، شيلي، كولومبيا، الارجنتين، البرازيل، الاكوادور، بوليفيا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، والقائمة تطول.وقد أدت الاحتجاجات الى استقالة رئيس مجلس الوزراء في العراق، ونظيره اللبناني سعد الحريري.واطاح المنتفضون بالبشير ونظامه الإخواني في السودان، وبالرئيس الجزائري ع......

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