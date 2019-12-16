خبير : القطاع المصرفي العراقي تجاوز الظروف والتقلبات السياسية والأمنية

2019/12/16 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية، زياد خلف، أن القطاع المصرفي العراقي يمتلك تجربة غنية جعلته يتجاوز الظروف والتقلبات السياسية والأمنية.وقال خلف في كلة امام المؤتمر المصرفي العربي في القاهرة، “ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة باكملها وخصوصا في دولتي العراق ولبنان، وان […]

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