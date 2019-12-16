الحشد الشعبي يعلن تعرضه لهجوم كبير من تنظيم داعش جنوب الموصل ويؤكد استمرار الاشتباكات

2019/12/16 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تعرضه لهجوم كبير من تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء 44 بالحشد الشعبي، تمكن من صد هجوماً كبيراً تعرض له من قبل تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل".

واضاف أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة".

مصدر يكشف تفاصيل الهجوم على سيطرة العبايجي شمال بغداد

يتبع .........

بغداد اليوم - البصرة

كشفت وثيقة حصلت عليها بغداد اليوم، الاثنين، عن دوافع جريمة قتل عائلة باكملها في منطقة القبلة بمحافظة البصرة والتي كشف عنها في وقت سابق.

وتبين الوثيقة الصادرة من مركز شرطة المهندسين في البصرة، أن "جريمة قتل العائلة في ا

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين (16 كانون الأول 2019) بمقتل وإصابة 3 أشخاص في نزاع عشائري في منطقتين شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع في منطقتي الطوبة والنخيلة شمالي محافظة البصرة، أسفر عن مقتل ش

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