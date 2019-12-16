خبير لـ (الزمان) : خلافات الكتلة الأكبر ستدخل العراق بفراغ دستوري

2019/12/16 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعقد اليوم إجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم قانون الإنتخابات خبير لـ (الزمان) : خلافات الكتلة الأكبر ستدخل البلاد بفراغ دستوري بغداد – قصي منذر استبعد خبير سياسي اختيار بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي نتيجة الخلافات العميقية بشأن الكتلة الاكبر متوقعا دخول البلاد بفراغ دستوري وتطورات خطيرة.وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق […]

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