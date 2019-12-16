الحشد الشعبي يحاصر اكثر من 15 عنصرا ارهابيا حاولوا التسلل الى مدينة الموصل

2019/12/16 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من صد تعرضا ارهابيا على مدينة الموصل عبر الشقوق الجنوبية للمحافظة.

وذكر بيان للحشد حصل عليه "العهد

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