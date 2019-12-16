2019/12/16 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} تختبر الحكومة الهندية نموذجًا أوليًا لتطبيق أول خدمة مراسلة جديدة تعد بمثابة بديل لمنصات المراسلة الشائعة، مثل واتساب وتليغرام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تطور تطبيقاً بديلاً للواتساب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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