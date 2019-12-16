2019/12/16 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تختبر الحكومة الهندية نموذجًا أوليًا لتطبيق أول خدمة مراسلة جديدة تعد بمثابة بديل لمنصات المراسلة الشائعة، مثل واتساب وتليغرام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تطور تطبيقاً بديلاً للواتساب‎) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تطور تطبيقاً بديلاً للواتساب‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).