تعطيل دوام المدارس في طهران لليوم الثالث على التوالي بسبب التلوث

2019/12/16 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تقرر تعطيل دوام المدارس في العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي بسبب تلوث حاد في الهواء.

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