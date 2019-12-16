مصدر طبي: أعداد المصابين بانفلونزا الخنازير في النجف 6 أشخاص

2019/12/16 | 22:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي بدائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، عن أعداد المصابين بوباء إنفلونزا الخنازير في المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الأجهزة الطبية في محافظة النجف سجلت إصابة 6 بوباء إنفلونزا الخنازير"، لافتا إلى أن "غالبية المصابين هم من محافظتي المثنى والديوانية".





وبين المصدر، أن "بعض حالات الإصابة تم كشفها بالصدفة وأرسلت نتائجها إلى بغداد لغرض التأكيد على إصابتها بهذا الوباء من عدمه".

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