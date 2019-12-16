الحشد يصد هجوما كبيرا لداعش جنوب الموصل

2019/12/16 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي صدت هجوما كبيرا لـ"داعش" جنوب الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما جنوب الموصل"، مبينا ان "اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي صد الهجوم".

واضاف ان "الاشتباكات مازالت مستمرة لغاية الان".

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