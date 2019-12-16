بالصور..ضبط عجلة تنقل الاسلحة من كركوك الى بغداد

2019/12/16 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأثنين، ضبط عجلة تنقل الاسلحة والاعتدة من كركوك الى بغداد واعتقال سائقها شمالي العاصمة....

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