2019/12/16 | 22:38 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يحذر من مخطط خبيث لتوريط التظاهرات بخطاب طائفي) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي يحذر من مخطط خبيث لتوريط التظاهرات بخطاب طائفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).