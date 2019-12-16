القبض على ناقل جرحى الدواعش في صلاح الدين

2019/12/16 | 22:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القاء تقبض على ناقل جرحى عناصر تنظيم "دواعش" في صلاح الدين.

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