ايران تحظر دخول العراقيين عبر معبر جذابة

2019/12/16 | 22:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن أحمد سبهاني، مدير معبر "الجذابة" في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، حظر دخول المواطنين العراقيين إلى إيران، عبر هذا المعبر، بداية من أمس الأحد 15 كانون الأول، بسبب "انعدام الأمن" في العراق.

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