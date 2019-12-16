كوباني يكشف عن خطوات

2019/12/16 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، اليوم الاثنين، إنهم يواصلون جهودهم لبناء الوحدة الكوردية في كوردستان سوريا، وأنه سيتم اتخاذ خطوات جيدة في هذا الصدد، معرباً عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على موقفها الإيجابي في هذا الصدد.

وقال كوباني في تغريدة على "تويتر" حول بناء الوحدة الكوردية في كوردستان سوريا "نتائج جهودنا من أجل وحدة الموقف الكوردي ايجابية".

وأوضح كوباني انه "في الأيام المقبلة ستكون هناك خطوات لبناء الثقة وفي هذا الصدد نشكر الموقف الإيجابي لاقليم كوردستان".

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