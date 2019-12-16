نيمار:ميسي يستحق كرة ذهبية خاصة

2019/12/16 | 22:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان كثيرا بزميله السابق ليونيل ميسي، مؤكدا أن اللاعب الأرجنتيني ليس سببا في رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2017.وقال نيمار في حوار مع مجلة فرانس فوتبول “ميسي لاعب مذهل، إنه أفضل لاعب رأيته في حياتي، وليس غريبا عليه الفوز بالكرة الذهبية 6 مرات، لأنه باق على القمة

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