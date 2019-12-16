سفير الاتحاد الاوروبي يطرح تساؤلات “خطيرة” بشأن اختيار بديل عبد المهدي

2019/12/16 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح سفير الاتحاد الاوروبي مارتن هوت، اليوم الاثنين، تساؤلات تتعلق باختيار رئيس الحكومة في العراق ولبنان، فيما وصف الامر بالصعب.وكتب هوت في تغريدة له بمنصة “تويتر” : ‏لماذا يجدان كلاً من العراق و لبنان صعوبة في إختيار رئيس وزراء جديد بالرغم من طريقة التشكيل الديمقراطي في كليهما.كيف يمكن تحقيق الديمقراطية المتكاملة و شمولية […]

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