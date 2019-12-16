عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر رسمياً

2019/12/16 | 22:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، رسميا فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي وسط احتجاجات.وأكد المجلس الدستوري في الجزائر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فوز تبون في الانتخابات التي تنافس فيها مع أربعة مرشحين بنسبة 58 في المئة من الأصوات.وكانت النتائج الأولية لفرز الأصوات، التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات الجمعة،

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