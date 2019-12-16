الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ للعبوات الناسفة في الانبار

2019/12/16 | 22:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية، مخبأ للعبوات الناسفة في محافظة الأنبار، وفي حين تمكنت وزارة الدفاع، من إلقاء القبض على إرهابي في الموصل، اصدرت خلية الاعلام الامني، بيانا بشأن هجوم عصابات داعش الارهابية على قوة عسكرية في ديالى

وذكر بيان للمديرية، تلقته "الصباح"، أن"قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وقوة من الفوج الثالث من اللواء داهمت مخبأ للعبوات الناسفة ومساطر التفجير في قضاء هيت - ناحية المحمدي بالأنبار".

وأضاف، أن "المخبأ ضبطت بداخله 15 عبوة ناسفة على شكل بلازما و11 مسطرة تفجير وقنابر هاون عيار 120 ملم وعدد من الصواريخ المسماة (جهنم) محلية الصنع"، مبيناً أن "مفارز هندسة الفرقة تكلفت بمعالجة المواد موقعياً من دون أضرار".

وفي غضون ذلك، نفت قيادة العمليات المشتركة، الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عناصر عصابات داعش وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحافي": إن "القوات الأمنية متواجدة في وادي حوران وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابية، بناءً على المعلومات الاستخبارية".

واوضح، ان "القوات الأمنية تعمل على ملاحقة الدواعش، إضافة إلى انها أسرت عدداً منهم، وقتلت عددا آخر"، مؤكداً أنه "لا صحة لتهديد عصابات داعش الارهابية أوعودتها".

الى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع، إلقاء القبض على إرهابي في مدينة الموصل.

واشار بيان للوزارة، الى انه "وبجهد استخباري ومتابعة مستمرة القت مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة القبض على عنصر ارهابي ، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة 4 ارهاب ".

وأضافت أن "الاعتقال جاء خلال تواجده في مخيم الجدعة وهو احد أهداف المديرية المذكورة".

بينما، اصدرت خلية الاعلام الامني، بيانا بشأن هجوم داعش الارهابي على قوة عسكرية في ديالى.

وافاد البيان، بان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية اقدمت على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح

آخر".

وتابع، ان "هذه العناصر الإرهابية اطلقت النار بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى الى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".

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