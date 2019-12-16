2019/12/16 | 22:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ‏ماكسيموف، تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية ‏الروسية.‏

وذكر بيان للمجلس، تلقته "الصباح"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالارهاب من حملة الجنسية ‏الروسية".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يبحث مع السفير الروسي {تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يبحث مع السفير الروسي {تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).