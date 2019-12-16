الأمن النيابية ترحل ملف تغيير القادة الأمنيين

2019/12/16 | 22:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اجلت لجنة الأمن والدفاع النيابية ملف تغيير القادة الأمنيين الى ما بعد تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها.

وافاد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي بان "ملف تغيير القادة الأمنيين ستتم مناقشته داخل اللجنة بعد تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها"، مشيرا الى ان "الوقت غير مؤات لمناقشة الملف في الوقت الراهن".

وأضاف الزيادي، أن "تغيير القادة بحاجة إلى استقرار الأوضاع في البلاد".

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