2019/12/16 | 23:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، مصادقته على إطلاق صرف 108 مليارات و870 مليون دينار لمحافظتي بغداد والبصرة، وذلك بعد استكمال حكومة البصرة المحلية وأمانة بغداد لمتطلبات إدراج المشاريع.واكد الدليمي في بيان تلقته وكالة صدى، مصادقته على “إطلاق صرف 86 مليارا و226 مليون دينار لمحافظة البصرة ضمن مشاريع البترودولار، بهدف تنفيذ المرحلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط تطلق أكثر من 108 مليارات دينار لبغداد والبصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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