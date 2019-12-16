2019/12/16 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح قصة من مجموعة قمر على بابل.نشر دار الحوار 1993أفاق الفأر الصغير من حلمه وهو ما يزال في الحلم الذي رآه، وأخذ يضحك.قالت أمه:- ما لك يا بني تضحك وأنت قعيد نوم، ما كنت تنهض من نومك إلا عابساً أو باكياً، فما الذي يضحكك؟قال:- يا أمي رأيت حلماً عجبا.قالت أمه:- خير...قال:- يا أمي,,, رأيتنا والقطط في صحبة ومصالحة.قالت أمه:- ما هذا الحلم السخيف!قال الفأر الصغ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحاج صالح - حلم فأر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحاج صالح - حلم فأر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).