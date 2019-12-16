2019/12/16 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الحاج_صالح قصة من مجموعة قمر على بابل.
نشر دار الحوار 1993أفاق الفأر الصغير من حلمه وهو ما يزال في الحلم الذي رآه، وأخذ يضحك.قالت أمه:- ما لك يا بني تضحك وأنت قعيد نوم، ما كنت تنهض من نومك إلا عابساً أو باكياً، فما الذي يضحكك؟قال:- يا أمي رأيت حلماً عجبا.قالت أمه:- خير...قال:- يا أمي,,, رأيتنا والقطط في صحبة ومصالحة.قالت أمه:- ما هذا الحلم السخيف!قال الفأر الصغ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحاج صالح - حلم فأر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشر دار الحوار 1993أفاق الفأر الصغير من حلمه وهو ما يزال في الحلم الذي رآه، وأخذ يضحك.قالت أمه:- ما لك يا بني تضحك وأنت قعيد نوم، ما كنت تنهض من نومك إلا عابساً أو باكياً، فما الذي يضحكك؟قال:- يا أمي رأيت حلماً عجبا.قالت أمه:- خير...قال:- يا أمي,,, رأيتنا والقطط في صحبة ومصالحة.قالت أمه:- ما هذا الحلم السخيف!قال الفأر الصغ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحاج صالح - حلم فأر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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