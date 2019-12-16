شاهد.. عمليات حرق في كربلاء ومتظاهرون يتبرأون والشرطة تصدر بياناً

2019/12/16 | 23:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا لنيران تلتهم أماكن في كربلاء، فيما قالت الشرطة انها استهدفت مواكبا حسينية، في وقت اعلن فيه متظاهرون برائتهم من هذه الافعال وقالوا انها لا تمثلهم.وبالاثناء أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، عن قيام “مخربين” بحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين سنوياً.[…]

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