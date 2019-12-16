بالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الحشد وعصابات داعش في الموصل

2019/12/16 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لمواجهات عنيفة بين قطعات لــواء 44 بالحشد الشعبي وعصابات داعش الارهابية في قاطع عمليات الحضر جنوب الموصل.

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