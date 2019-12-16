انتشال جثث 7 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب

2019/12/16 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتشلت عناصر من البحرية الملكية في المغرب، اليوم الإثنين، 7 جثت تعود لمهاجرين سريين من جنوب الصحراء الأفريقية، بعدما انقلب القارب الذي كان يقلهم في اتجاه الضفة الأوروبية.

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