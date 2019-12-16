قيادة كربلاء :أيادي المخربين تمتد مرة أخرى لحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين سنوياً

2019/12/16 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاثنين، ان أيادي المخربين تمتد مرة أخرى لحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين سنوياً.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لم يكتف المخربون والمندسون في مدينة كربلاء المقدسة من حرق وتخريب المصارف والبنايات الحكومية والاملاك العامة والخاصة وعجلات المواطنين بل واقدم عدد من المخربين مساء هذا اليوم الأثنين على حرق خيم المواكب الحسينية المخصصة لتقديم الخدمات وإيواء آلاف الزائرين خلال الزيارات المليونية الكبرى التي تشهدها مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

واضافت انه "قام المخربون بإضرام النيران في خيم المواكب الحسينية الموجودة في احدى الساحات التي تقع امام فلكة قناة كربلاء الفضائية في مشهد يمثل الاعتداء الصارخ على الشعائر والخدمة الحسينية الجليلة والتي ينتظرها الملايين من خدام الامام الحسين عليه السلام سنوياً لينالوا شرف هذه الخدمة الجليلة".

وتابعت انه "كما اقدم المندسون والمخربون اللذين يريدون شرا بالعراق على قطع الطرق من خلال حرق الإطارات لشل حركة المواطنين وخروجهم عن المكان المخصص للتظاهرات في دلالة واضحة على أنهم يريدون تخريب المدينة".

ودعت القيادة الأهالي والناشطين والمتظاهرين السلميين والنقابات والعتبات المقدسة وشيوخ العشائر الى "الوقوف جنبا إلى جنب مع اخوانكم من القوات الأمنية لردع هذه التصرفات ودرء الفتنة والوقوف بحزم جاد بوجه كل من يريد التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك المواكب الحسينية في هذه المدينة المعطاء التي كانت رمزا في الاستقبال والضيافة والترحاب بالزائرين ويشار لها بالبنان".

واكدت على بأنها "تساند وتقف مع المتظاهرين السلميين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة وواجبها توفير الحماية التامة لهم في الوقت ذاته تستنكر اعمال الحرق والتخريب والاعتداءات المتكررة على الاموال والممتلكات العامة والخاصة".

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