متظاهرو الرفاعي في ذي قار لوزير التعليم العالي: راجع تسمية العمداء الجدد في جامعة سومر

2019/12/16 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

هدد العشرات من متظاهري قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باغلاق جميع المباني التابعة لجامعة سومر في القضاء.

وذكر المتظاهرين في حديث لمراسل "الغد برس"، أن " وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر مؤخرا كتبا تتضمن تعيينات جديدة لعمداء بعض الكليات في جامعة سومر"، لافتين إلى أن " هذه التعيينات او التسميات للعمداء في الجامعة تضمنت أشخاصا من خارج قضاء الرفاعي وبعضهم متمهون بممارسة قضايا غير أخلاقية".

وأشاروا إلى أنهم "يمهلون الوزارة 48 ساعة لمراجعة قراراتها واختيار أشخاصا من ابناء الرفاعي حصرا"، مؤكدين أن"عدم امتثال الوزارة لمطالبهم سيجبرهم على اتخاذ قرار باغلاق جميع الجامعة في القضاء".

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