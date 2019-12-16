النجيفي.. لهذا السبب لم تتظاهر المحافظات السنية  

2019/12/16 | 23:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف رئيس #البرلمان_العراقي الأسبق، #أسامة_النجيفي، اليوم الإثنين، عن سبب غياب #التظاهرات عن المحافظات #السنية، مؤكداً أنه في حال انطلاقها ستؤثر سلباً على مظاهرات وسط وجنوب العراق.وقال […]

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