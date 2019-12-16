2019/12/16 | 23:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاثنين، عن اعتذار رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان المحكمة الاتحادية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف: الكاظمي اعتذر عن رئاسة الوزراء واكتفى برئاسة المخابرات) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف: الكاظمي اعتذر عن رئاسة الوزراء واكتفى برئاسة المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).