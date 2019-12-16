الكربولي: نحذر من مخطط لخلط الاوراق وحرف التظاهرات عن وطنيتها

2019/12/16 | 23:09 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي ،اليوم الاثنين، من وجود مخطط خبيث لإغتيال الابرياء والعاملين في المؤسسات الدينية.وأكد الكربولي في تغريدة له...

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