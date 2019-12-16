2019/12/16 | 23:09 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة وطن هشام السهيل ،اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سمح بالتلاعب بالمدد الدستورية بعد تقديم استقالته لرئاسة البرلمان.وأوضح السهيل،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل لـ(دجلة): عبد المهدي سمح بالتلاعب بالمدد الدستورية بتقديم استقالته للحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل لـ(دجلة): عبد المهدي سمح بالتلاعب بالمدد الدستورية بتقديم استقالته للحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).