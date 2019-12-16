شاهد.. ضحايا التظاهرات واعداد المصابين في “راب” جديد

2019/12/16 | 23:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا لأغنية “راب” عن ضحايا التظاهرات وارقام المصابين والمختطفين واسماء بعض الشهداء .

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