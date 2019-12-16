القانونية النيابية لـ { الصباح }: التصويت على 45 مادة من قانون الانتخابات

2019/12/16 | 23:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

صوتت اللجنة القانونية في مجلس النواب على 45 مادة في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى ان خمس مواد فقط ما زالت قيد النقاش، وبينما أكدت ان اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة يحتاج إلى اكثر من سنتين، وجه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي بضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة.



وقال عضو اللجنة حسن فدعم الجنابي، لـ"الصباح": إن "القانونية النيابية انهت مناقشة 45 مادة وصوتت عليها، في حين اجلت التصويت على 5 مواد فقط متبقية من هذا القانون استعدادا لعرضه على البرلمان"، مؤكداً "الاتفاق على ان تكون الانتخابات وفق الدوائر المتعدة وبنسبة 100 بالمئة لاعلى الاصوات وهذان مطلبان اساسيان في هذا القانون".



وفي السياق نفسه، وجه عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن كريم الكعبي بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، اليوم الثلاثاء، لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدا ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة.



من جهته، ذكر عضو اللجنة وجيـه عباس، في حديث صحفي، ان "القانونية النيابية بدأت عرض النسخة الاخيرة لقانون الانتخابات الجديد وسيتم التصويت عليها داخل اللجنة، ثم تعرض رسميا امام البرلمان في الجلسة المقبلة"، مشيرا الى استمرار النقاشات لطرح جميع الاراء والمقترحات التي اعدتها اللجنة النيابية".

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