إعلان أسماء المشمولين بالدفعتين الثامنة والتاسعة لمنحة الطوارئ

2019/12/16 | 23:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعتين الثامنة والتاسعة من منحة الطوارئ لـ 200 ألف مستفيد، بينما رصدت حالات ابتزاز للمواطنين من قبل بعض الجهات بترويج معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل استغلالهم ماديا.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان لـ"الصباح": ان الوزارة اطلقت الدفعتين الثامنة والتاسعة لمنحة الطوارئ والتي تشمل 200 ألف مستفيد، بواقع 100 ألف مستفيد لكل دفعة.

ودعا وزير العمل المشمولين ممن نشرت اسماؤهم على الموقع الالكتروني للوزارة الى الاحتفاظ بالرسائل التي ستصلهم قريبا المتضمنة رمزاً سرياً لكل مستفيد من اجل صرفها عبر منافذ بوابة العراق الالكترونية (سويج) في بغداد والمحافظات.

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