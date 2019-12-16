لليوم الثالث على التوالي طهران تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2019/12/16 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - طهران

قررت حكومة العاصمة الايرانية طهران، اليوم الاثنين، تعطيل دوام المدارس يوم غد الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي بسبب تلوث حاد في الهواء.

وذكرت

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