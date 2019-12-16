ترامب: سأصاب بالإحباط إذا كان هناك شيء ما يفعل في كوريا الشمالية

2019/12/16 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيصاب بالإحباط إذا كان هناك شيء ما يفعل في شمال كوريا الشمالية.مضيفاً أن الولايات المتحدة ستشاهد ما يحدث قريباً..يتبع

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