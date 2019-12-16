2019/12/16 | 23:37 - المصدر: الغد برس

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اعفاء قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وتعيين المسعودي مدير الج

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اعفاء قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وتعيين المسعودي مدير الجرائم خلفا له

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