2019/12/16 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منذر_علي فاز المحافظون في انتخابات 12 ديسمبر 2019، واحتفلت القوى اليمينية بالنصر على نطاق واسع في بريطانيا والغرب الرأسمالي ، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعزت القوى اليمينية فوز حزب المحافظين إلى التوجهات السياسية الصحيحة لبوريس جونسون،Boris Johnson ، وشخصيته الكاريزمية ، مقابل التوجهات السياسية اليسارية الخاطئة لجيرمي كاربن، Jeremy Corbyn ، و شخصيته الأقل كاريزمية ، ولكن هذا تفسير مل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر علي - فاز المحافظون ولكن الاشتراكية منتصرة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعزت القوى اليمينية فوز حزب المحافظين إلى التوجهات السياسية الصحيحة لبوريس جونسون،Boris Johnson ، وشخصيته الكاريزمية ، مقابل التوجهات السياسية اليسارية الخاطئة لجيرمي كاربن، Jeremy Corbyn ، و شخصيته الأقل كاريزمية ، ولكن هذا تفسير مل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر علي - فاز المحافظون ولكن الاشتراكية منتصرة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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