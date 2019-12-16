منذر علي - فاز المحافظون ولكن الاشتراكية منتصرة!

2019/12/16 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي فاز المحافظون في انتخابات 12 ديسمبر 2019، واحتفلت القوى اليمينية بالنصر على نطاق واسع في بريطانيا والغرب الرأسمالي ، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.وعزت القوى اليمينية فوز حزب المحافظين إلى التوجهات السياسية الصحيحة لبوريس جونسون،Boris Johnson ، وشخصيته الكاريزمية ، مقابل التوجهات السياسية اليسارية الخاطئة لجيرمي كاربن، Jeremy Corbyn ، و شخصيته الأقل كاريزمية ، ولكن هذا تفسير مل......

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