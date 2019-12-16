العيساوي: الكرد والسنة ليس لهم علاقة بتسمية رئيس الوزراء المقبل وهو من واجب الشيعة

2019/12/16 | 23:40 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اكد النائب فالح العيساوي، الاثنين، أن تسمية رئيس الوزراء المقبل من واجب القوى الشيعية فقط، فيما اشار الى أن السنة والكرد لن يتدخلوا في ذلك.وقال العيساوي...

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