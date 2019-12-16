الموسوي لـ(دجلة): حكومة عبدالمهدي لم تأتي ببداية دستورية حقيقية

2019/12/16 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القاضي المُتقاعد حسين أحمد الموسوي، اليوم الإثنين، أن حكومة عادل عبدالمهدي لم تأتي ببداية دستورية حقيقية تتمثل بتسمية الكتل الأكبر.وقال الموسوي في حديثه لـ(دجلة)...

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