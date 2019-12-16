الملا لـ(دجلة): على البرلمان ممارسة سلطاته الرقابية

2019/12/16 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف القوى حيدر الملا، اليوم الإثنين، أن العراق أمام مرحلة انتقالية وعلى الحكومة التحضير لإنتخابات تشمل الجميع.وقال الملا في حديثه لـ(دجلة) إن كتاب رئاسة...

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