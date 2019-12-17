المرشدي: صالح بإمكانه تقديم مرشحا لرئاسة الوزراء ومخاطبته للبرلمان مناورة لفك الضغط

2019/12/17 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، اليوم الاثنين، ان "رئيس الجمهورية بامكانة تقديم مرشحا لرئاسة الوزراء".

وقال المرشدي لـ"العهد"، انه "اعتقد مخاطبة رئيس

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