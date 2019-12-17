تكليف مدير الجرائم كربلاء قائد لشرطة المحافظة خلفا للواء زويني

2019/12/17 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

عين العميد، صباح المسعودي، مدير جرائم كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، قائدا لشرطة المحافظة خلفا لـ"زويني".

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع"، انه "تم

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