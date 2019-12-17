2019/12/17 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف ،اتخاذ اجراءات وقائية لرصد ومتابعة الحالات المكتشفة والمشتبه بإصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية (H1N1) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف الأشرف تطوق الانفلونزا الموسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف الأشرف تطوق الانفلونزا الموسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).